Revive tus momentos favoritos en Universal con esta lista de películas

Es un tranquila noche de jueves y estoy frente al televisor, tratando de decidir qué ver. Es el día 78 desde la última vez que fui a los parques, y decir que los extraño mucho, es poco. Quiero volver a disfrutar de las atracciones, la comida, la música, incluso la sensación de conducir por el estacionamiento y caminar hacia la entrada. PERO, mientras tanto, lo mejor después de “vivir las películas”, es verlas con el volumen tan alto que el sofá tiemble como una atracción. Entonces, preparo palomitas de maíz, enciendo el televisor y comienzo mi propio maratón de películas de Universal Orlando Resort. Esta es mi lista…

PARA LA NOSTALGIA: E.T., el Extraterrestre

Mezcla un poco de mantequilla de maní y chocolate con tus palomitas de maíz, y prepárate para un viaje por la nostalgia (y sabores dulces y salados). Comienza tu maratón de películas de Universal Orlando con la película que inspiró una de las primeras atracciones en el parque: E.T. Adventure. Vuela en una bicicleta con el extraterrestre preferido por todos, junto a una banda sonora que te levantará el ánimo. Si enciendes una vela con aroma a pino, será aún más emocionante.

PARA LA AVENTURA: Jurassic Park

Tómate un minuto para cerrar los ojos e imaginarte caminando por Jurassic Park en Islands of Adventure. La abundante vegetación de la jungla te rodea, una música espectacular llega a tus oídos, y te encuentras con dinosaurios en cada paso. Hasta que podamos volver a darte la bienvenida, la siguiente mejor alternativa es verlo en la pantalla grande. Embárcate en una aventura salvaje en la que descubrirás cómo la vida se abre camino en un parque lleno de dinosaurios de verdad.

PARA LA RISA: Mi Villano Favorito de Illumination

El peluche favorito de mi hija es un travieso Minion, por eso no puedo esperar para llevarla a la atracción Despicable Me Minion Mayhem, para que conozca a un Minion de verdad. Hasta que llegue ese momento, estaremos viendo Mi Villano Favorito de Illumination una y otra vez, riéndonos de las ingeniosas travesuras de los Minions y Gru, junto a sus chicas mientras intenta robar la luna. Ver la película, se ha convertido en nuestra rutina por la mañana, donde sobran las risas y nunca falta un desayuno con bananas frescas, por supuesto.

PARA LA ACCIÓN: La Momia de Universal Pictures

One of the rides I have to do every time I go to the parks is Revenge of the Mummy. Not only do you get the thrills of a roller coaster mixed with a little scary egyptian curse vibes, but you find yourself laughing too — which is exactly what you get from the movie. Turn off all the lights and watch the antics of two excavating groups hunt for lost egyptian relics while accidently resurrecting a vengeful mummy. What more could you ask for? Well, besides your CUP OF COFFEE!

PARA LA FANTASÍA: Las películas de Harry Potter de Warner Bros.

A veces, todos necesitamos escapar a un mundo mágico, y no hay mejor lugar que The Wizarding World of Harry Potter. Diviértete paseando por las calles de Hogsmeade y Diagon Alley, lanzando hechizos, viendo los espectáculos, subiéndote a las atracciones y bebiendo Cerveza de Mantequilla (Butterbeer). ¡Ya quiero volver! Para que te prepares para tu próxima visita, usa la bata de Hogwarts y revive la experiencia con tu propio maratón de películas de Harry Potter.

PARA LA MÚSICA (¡Y EL BAILE!): Trolls de Dreamworks

Una de mis partes favoritas del espectáculo Orlando’s Cinematic Celebration, es cuando los Trolls iluminan la laguna con sus coloridas luces y divertidos movimientos de baile. Por suerte, ahora puedes ver desde casa la última película de Trolls de DreamWorks Animation, Trolls World Tour (haz clic aquí para descubrir cómo). Así que, toma esa botella con spray, y rocía agua frente al televisor como si estuvieras de regreso en Universal Studios Florida. Bueno, casi.

¡Hablemos de cine! ¿Qué películas estarás viendo antes de tu próximo viaje a Universal Orlando Resort?